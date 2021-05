Mulher é agredida pelo parceiro na frente das filhas

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma solicitação por violência doméstica na noite deste sábado (29) no Jd. Ponta Grossa, em Apucarana.

No local, a vítima relatou que após uma discussão com seu companheiro, ele a teria agredido com socos e chutes, na frente de suas filhas menores e depois fugiu do local.

Ela contou ainda que as agressões são recorrentes e que já fez outros boletins de ocorrência contra ele, porém nunca representou.

Ela foi orientada pelos policiais a respeito das medidas cabíveis.