Mulher é agredida pelo marido por ciúmes no João Paulo I
Suspeito de 47 anos jogou a vítima ao chão para tentar pegar o celular dela e fugiu antes da chegada da Polícia Militar
Uma mulher de 30 anos foi vítima de violência doméstica na noite desta segunda-feira (23), no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 2h para atender a ocorrência.
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No local, a vítima contou aos policiais que teve uma discussão com o marido, de 47 anos. Durante a briga, o homem tentou tomar o celular dela à força, afirmando que queria verificar o aparelho por desconfiar que a esposa estivesse conversando com outro homem.
Ainda de acordo com o relato, o agressor jogou a mulher no chão, a agrediu fisicamente e a ofendeu com diversos xingamentos.
Quando a equipe policial chegou à residência, o suspeito já havia fugido. A vítima recebeu orientações dos agentes sobre como solicitar uma medida protetiva na Justiça e os procedimentos necessários para dar sequência à denúncia.