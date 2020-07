Mulher é agredida pelo marido em Apucarana por causa de conversa em aplicativo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana na tarde de terça-feira (9) e denunciou que foi agredida pelo marido por causa de uma conversa com uma amiga no aplicativo WhatsApp. A violência doméstica aconteceu no Residencial Araucária.

A vítima contou para a PM que o marido questionou a conversa, após uma discussão ela foi agredida no meio da rua e puxada pelo cabelo. Ela ainda disse que conseguiu correr e se abrigou em um colégio

A PM foi com ela até a residência do casal onde estava o esposo. Após uma conversa com os dois, a mulher optou por sair da casa.

A polícia esclareceu sobre seus direitos e possíveis medidas conforme prevê a lei.