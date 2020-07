Mulher é agredida pelo marido após buscá-lo em festa

Continua após publicidade

Um homem, de 37 anos, foi preso após agredir a esposa e a filha de 9 anos, na tarde de sábado (13), na Vila São Carlos, em Apucarana. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher disse que foi buscar o marido em uma festa, onde ele estava consumindo bebida alcoólica. Durante o trajeto de volta para a casa, os dois iniciaram uma discussão que culminou nas agressões por parte do homem.

A vítima, que estava dirigindo o carro, disse que levou socos na boca e no pescoço. A filha do casal, de 9 anos, estava no banco traseiro e tentou separar a briga, mas acabou sendo agredida. No carro também estava a filha menor do casal, de 3 anos.

O homem foi detido pela PM e encaminhado à delegacia.