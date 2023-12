Mulher é agredida pelo marido após briga por conta de barulho; entenda

Homem agrediu mulher com socos no braço e nas costas

Uma mulher foi agredida com socos pelo marido durante a manhã desta terça-feira (19) após uma discussão em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima teria sido agredida com socos no braço e nas costas.

Segundo a Polícia Militar (PM) a mulher teria afirmado que a discussão ocorreu porque o marido chegou em casa e começou a fazer barulho com alguns objetos. Nesse momento, a filha do casal, de 6 anos estava dormindo e por conta disso ela pediu que o homem parece com o barulho, mas ele não gostou e começou a agredir a esposa.

Por conta dos socos, a mulher ficou com hematomas pelo corpo, além de relatar estar com dor. Quando os policiais chegaram, o homem já não estava mais na residência. Segunda a PM, a vítima ainda afirmou que o marido fugiu levando o celular dela. A mulher recusou atendimento médico, conforme os agentes.

