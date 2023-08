Mulher é agredida pelo ex-marido na frente dos filhos em Apucarana

Mulher foi agredida com socos na cabeça, arranhões e xingamentos na frente dos filhos

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, foi agredida na frente dos filhos pelo seu ex-marido, na noite deste domingo (13). Segundo ela, o homem ao qual ela possui uma medida protetiva, a agrediu com um soco na cabeça, além de arranhões e xingamentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, uma vizinha da vítima chamou a PM, após ouvir os gritos da mulher. No entanto quando chegou na casa, o agressor não estava mais no local.

Segundo os policiais, a vítima ainda relatou que não deu autorização para o seu ex-marido entrar na casa, mas mesmo assim o homem forçou a porta e entrou na residência, quando começaram as agressões.A mulher falou também aos policiais, que o homem fica observando e perseguindo ela, até mesmo no seu trabalho.

Os PMs afirmaram que realizaram patrulhamento pela região, mas não encontraram o suspeito.

