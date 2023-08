Mulher é agredida pelo ex-marido em Apucarana; PM foi acionada

Ela estava com lesões do lado esquerdo do rosto, na testa e também no pescoço

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado em Apucarana. Desta vez, a mulher apanhou do ex-marido, na madrugada deste sábado, 05, por ter saído com a mãe dela para comemorar o aniversário. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o relatório da polícia, com a chegada da equipe, foi possível ver que a mulher estava dentro do carro do agressor, muito nervosa e chorando. O ex-marido também estava nervoso, gritando para que ela saísse do veículo.

A vítima então saiu do veículo, alegando que o homem a agrediu com tapas no rosto e apertado o pescoço dela, inclusive, estava com lesões do lado esquerdo do rosto, na testa e também no pescoço.

A mulher disse que está em processo de separação, mas que o ex-marido ainda mora na mesma casa que ela, embora separados. Ela contou ainda que teria saído comemorar o seu aniversário com a mãe e o ex teria ficado com ciúmes, o que teria motivado o desentendimento e posteriormente as agressões.

Ambos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana, para prestar esclarecimentos e aplicar as providências ao caso.

