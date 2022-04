Da Redação

Mulher é agredida pelo ex-marido e aciona PM Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada por uma mulher, após uma briga com o marido dela, neste domingo (4), na Vila Regina. A equipe foi até o local e conversou com a vítima, que informou que o ex-esposo foi buscar a filha do casal, de 7 anos, quando a discussão começou.

De acordo com a mulher, o homem desferiu um tapa em seu rosto, disse que queria ficar com a menina e que já havia avisado a ex-companheira.

Além disso, no momento que a mãe estava colocando a filha dentro do carro, o autor a empurrou e a agrediu. Apesar do que ocorreu, conforme o boletim, a mulher não quis representar contra o ex-marido. Os dois foram orientados pelos policiais.