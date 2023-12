Mulher é agredida na cabeça com pedaço de ferro em briga de vizinhas

A briga ocorreu no início da noite desta quinta-feira (28), no Jardim Ponta Grossa.

Uma confusão entre vizinhas terminou com uma mulher ferida na cabeça em Apucarana. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada após a vizinha a agredir. A briga ocorreu no início da noite desta quinta-feira (28), no Jardim Ponta Grossa. A vítima relatou que fez uma denúncia de maus-tratos animais contra a vizinha.

Depois que a equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) verificou a situação, a vizinha denunciada foi tirar satisfação com a mulher e, em determinado momento, pegou um pedaço de ferro e a agrediu, causando um ferimento na cabeça.

Com a chegada da PM, a vítima foi encaminhada pelo Siate até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

A agressora não estava mais no local quando a equipe policial chegou. A polícia fez as orientações sobre os procedimentos de representação posteriores que a mulher precisará fazer aos familiares da vítima que estavam no local.

