Mulher é agredida e mantida em cárcere privado por horas em Apucarana

Mulher é agredida e mantida em cárcere privado em Apucarana

Uma mulher, de 37 anos, foi agredida e mantida em cárcere privado por horas pelo namorado, durante a madrugada desta quinta-feira (2), no Jardim Trabalhista, em Apucarana. Ela ficou na casa do agressor até o começo da tarde desta sexta-feira (3) e conseguiu fugir.

A equipe foi acionada pela vítima, que informou que estava sendo agredida e mantida sob cárcere privado. A equipe foi até o local, fez patrulhamento com a intenção de encontrar a mulher, mas ao chegar no endereço não a encontrou.

Após alguns momentos, a PM ligou para a mulher novamente. Ela contou que chamou um moto táxi, saiu de casa por medo e que estava segura na casa de outra pessoa. A vítima ainda disse aos policiais que nesta quinta-feira (2), por volta das 20 horas, o namorado, de 45 anos, que é usuário de drogas, começou a agredi-la com socos, tapas, empurrões, e que as agressões duraram toda a madrugada, terminando apenas quando na sexta-feira (3).

Ainda conforme a mulher, o namorado pegou seu celular e a manteve dentro da residência, sem poder pedir socorro. Já no período da manhã, ela disse que teve acesso ao telefone e acionou a PM. Após conversar com a vítima, a equipe foi até a casa do autor, mas ele não foi localizado até o momento. A vítima foi orientada pela PM.

