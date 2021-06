Mulher é agredida com tapas e ferro pelo marido

Continua após publicidade

Um homem, de 53 anos, de Apucarana, foi preso nesta quinta-feira (3), pela Polícia Militar, por violência doméstica.

Após solicitação relatando que teria sido agredida pelo convivente, a equipe foi até o local e soube pela vítima que o marido viu uma conversa no Facebook, o que causou uma crise de ciúmes. Ainda conforme a vítima, o ela foi agredida com vários tapas no rosto, além de ser agredida com um ferro e também uma faca.

A mulher disse ainda que o homem a todo momento dizia que iria matá-la. De acordo com o boletim, foi feita a apreensão da faca e do ferro e ambas as partes foram levadas até a 17ª SDP para providências cabíveis.