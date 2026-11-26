Polícia Militar recuperou a criança de oito meses no Conjunto Fariz Gebrim; vítima relatou ameaças e pediu escolta por medo de ficar em casa

Uma jovem de 22 anos foi agredida pelo companheiro na manhã de quarta-feira (25), no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta das 9h e mobilizou a Polícia Militar (PM) após a vítima denunciar que, além das agressões, o filho de oito meses havia sido levado de casa.

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Segundo o relato da mulher aos policiais, o casal teve uma discussão e o companheiro a atacou com socos na boca, provocando inchaço e sangramento. Após a agressão, o homem foi até a casa da irmã. Pouco tempo depois, a cunhada foi até a residência da vítima, pegou o bebê e o levou para a própria casa.

Os policiais foram até o endereço da cunhada, que autorizou a entrada da equipe e devolveu a criança à mãe. Ela afirmou que buscou o sobrinho a pedido do irmão e disse que o bebê costuma ficar sob seus cuidados com frequência. O suspeito das agressões não foi encontrado no local.

A jovem também contou à polícia que vem sofrendo ameaças tanto do companheiro quanto da irmã dele, e afirmou temer pela própria segurança. Ela recusou atendimento médico, mas pediu que a equipe a acompanhasse até a região central da cidade por estar com medo de permanecer em casa.

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A PM prestou o apoio solicitado, registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o pedido de uma medida protetiva de urgência.