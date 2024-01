Mulher é agredida com socos e tapas no rosto por companheiro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher foi agredida pelo seu companheiro com socos e tapas no rosto na tarde deste domingo (7) no Distrito da Vila Nova, em Apucarana. O suspeito ainda não foi preso.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-namorado tenta matar mulher a tiros em Apucarana, mas arma falha

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 13h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Quando os agentes chegaram no local, a vítima confirmou as agressões.

Segundo o relato dela, ela foi agredida com um soco na boca e tapas no rosto. A mulher também informou que o agressor quebrou a máquina de lavar roupa e ameaçou-a, dizendo que se a encontrasse na rua lhe daria um tiro. O homem fugiu do local posteriormente. A Polícia Militar (PM) confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a vítima.

Siga o TNOnline no Google News