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Mulher é agredida com pedaço de madeira ao tentar terminar relacionamento

Vítima, que estava com passagem comprada para São Paulo, teve o lábio ferido e um brinco arrancado durante os ataques na Vila Formosa

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 08:09:42 Editado em 26.05.2026, 08:09:39
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Mulher é agredida com pedaço de madeira ao tentar terminar relacionamento
Autor Polícia foi acionada após vítima ser agredida na Vila Formosa - Foto: Pixabay

Uma jovem de 26 anos foi vítima de violência doméstica na noite de segunda-feira (25), na Vila Formosa, em Apucarana. Ela foi agredida pelo próprio companheiro, de 23 anos, após anunciar o fim do relacionamento e confirmar que se mudaria para o estado de São Paulo na manhã seguinte.

-LEIA MAIS: Segundo acidente com motos em menos de duas horas deixa dois feridos em Apucarana

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De acordo com o registro da Polícia Militar, a confusão começou enquanto a mulher estava dormindo. O homem chegou em casa, a acordou de forma agressiva e exigiu que ela não fosse embora. A vítima, no entanto, manteve a decisão e explicou que seu pai já havia comprado a passagem de ônibus para a viagem. Inconformado, o agressor deu um tapa no rosto dela, causando um ferimento no lábio superior.

Logo após a primeira agressão, a mulher acionou a polícia e saiu da residência para avisar a mãe do rapaz sobre o que estava acontecendo. O momento de maior tensão, porém, ocorreu quando ela voltou para casa: o homem, sem dizer nada, partiu para cima dela armado com um pedaço de madeira.

O golpe atingiu o lado direito do pescoço da jovem com tanta violência que chegou a arrancar o brinco de sua orelha, embora a pancada com a madeira não tenha deixado ferimentos aparentes.

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Questionado pelos policiais que atenderam a ocorrência, o homem tentou justificar seus atos alegando que agiu em legítima defesa e acusou a companheira de ter iniciado a briga. A equipe policial apreendeu a madeira utilizada no ataque e encaminhou o casal para a delegacia.

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agressão física' Apucarana Direitos das Mulheres relacionamentos abusivos segurança pública violência domestica
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