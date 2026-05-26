Mulher é agredida com pedaço de madeira ao tentar terminar relacionamento

Uma jovem de 26 anos foi vítima de violência doméstica na noite de segunda-feira (25), na Vila Formosa, em Apucarana. Ela foi agredida pelo próprio companheiro, de 23 anos, após anunciar o fim do relacionamento e confirmar que se mudaria para o estado de São Paulo na manhã seguinte.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, a confusão começou enquanto a mulher estava dormindo. O homem chegou em casa, a acordou de forma agressiva e exigiu que ela não fosse embora. A vítima, no entanto, manteve a decisão e explicou que seu pai já havia comprado a passagem de ônibus para a viagem. Inconformado, o agressor deu um tapa no rosto dela, causando um ferimento no lábio superior.

Logo após a primeira agressão, a mulher acionou a polícia e saiu da residência para avisar a mãe do rapaz sobre o que estava acontecendo. O momento de maior tensão, porém, ocorreu quando ela voltou para casa: o homem, sem dizer nada, partiu para cima dela armado com um pedaço de madeira.

O golpe atingiu o lado direito do pescoço da jovem com tanta violência que chegou a arrancar o brinco de sua orelha, embora a pancada com a madeira não tenha deixado ferimentos aparentes.

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Questionado pelos policiais que atenderam a ocorrência, o homem tentou justificar seus atos alegando que agiu em legítima defesa e acusou a companheira de ter iniciado a briga. A equipe policial apreendeu a madeira utilizada no ataque e encaminhou o casal para a delegacia.