Mulher é agredida com muleta pelo companheiro em Apucarana

Uma mulher, de 29 anos, foi agredida com uma muleta e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, de Apucarana, pois foi atingida na cabeça. A violência aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26), no centro do município.

A mulher contou para a PM, que o marido, de 35 anos, sem motivos, começou agredi-la com socos e chutes, ele ainda pegou uma muleta, que a vítima usa para se mover, e acertou vários golpes na cabeça dela.

Após as agressões, o homem fugiu. A PM realizou buscas, porém, ele não foi encontrado. A mulher foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA.

