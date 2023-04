Mulher é agredida com crucifixo de madeira, em Apucarana

Da Redação

A PM realizou orientações à vítima

Uma mulher foi agredida com um crucifixo pelo companheiro na tarde desta segunda-feira, 17, na Vila Formosa, em Apucarana, norte do Paraná. Ela acionou a Polícia Militar (PM), depois que o agressor fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem estaria irritado com um exame de saúde, chegou em casa e começou a discutir com a mulher. Em seguida, pegou um crucifixo de madeira e começou a agredi-la dando pancadas na região da cabeça e das costas, e também deu socos na cabeça e no rosto, além de pisar na cabeça da vítima. Depois das agressões, o homem fugiu.

Para os policiais, a mulher contou que sofre agressões do companheiro há pelo menos 05 anos. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico. A PM realizou orientações à vítima.

