Mulher é agredida com corrente em Apucarana; marido fugiu

A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de sábado

Uma mulher foi agredida pelo marido em Apucarana, norte do Paraná. O marido, usou uma corrente para atingir a esposa. A Polícia Militar (PM), foi chamada na tarde deste sábado (13), porém, o autor da violência doméstica, fugiu.

A mulher disse que vem sofrendo agressões do marido faz tempo, e que o filho também é agredido pelo homem. Na tarde de sábado, ele usou uma corrente e acertou um golpe na mão dela, provocando um ferimento.

A vítima ainda contou que o marido sempre foge após as agressões. A PM realizou buscas pelo Jardim Eldorado, mas o homem não foi encontrado. A mulher foi orientada a procurar a delegacia.

