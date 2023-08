Mulher é agredida com chutes ao ir buscar filho na casa do ex-marido

A Polícia Militar precisou ser acionada após uma mulher relatar que sofreu agressões físicas, após ir buscar o seu na casa do ex-marido, na tarde deste domingo (13), em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo PM, a mulher afirmou que deixou o seu filho alguns dias na casa do seu ex-marido e quando foi buscar a criança, na tarde deste domingo, houve um desentendimento e acabou sendo agredida por familiares e amigos do ex companheiro.

De acordo com a mulher, ela chegou a receber um chute na região do abdômen, além de uma série de xingamentos. Ela também afirmou que o irmão do seu ex, também ameaçou o seu atual companheiro e chutou a porta do veículo que eles estavam.

Como consta no Boletim de ocorrências, os policias realizaram orientações aos envolvidos e fez patrulhamento pela região.

