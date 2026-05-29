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Mulher é agredida com cano e roubada ao sair de academia em Apucarana

Vítima foi atacada pelas costas e precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 07:25:41 Editado em 29.05.2026, 07:25:36
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Mulher é agredida com cano e roubada ao sair de academia em Apucarana
Autor Suspeito roubou celular da vítima em Apucarana - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil - Imagem Ilustrativa

Uma mulher sofreu um assalto violento na tarde de quinta-feira (28) após deixar uma academia no Jardim Cidade Alta, em Apucarana (PR). Ela foi surpreendida por um criminoso que a feriu usando um pedaço de cano.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (29) em Apucarana e região

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Segundo o relato dado pela vítima aos policiais, o ataque aconteceu pelas costas, sem chance de defesa. Os golpes causaram lesões no rosto e no braço esquerdo da mulher. Após a agressão, o assaltante pegou o telefone dela — um aparelho celular da marca Apple, na cor laranja — e fugiu em seguida, desaparecendo pelas ruas do bairro.

A Polícia Militar foi chamada para registrar o caso apenas quando a vítima já recebia cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na região central da cidade. A equipe de serviço colheu o depoimento e orientou a mulher sobre as medidas legais que devem ser tomadas a partir de agora.

Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.

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