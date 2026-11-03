Mulher é agredida com barra de ferro e ameaçada de morte em Apucarana

Uma mulher de 50 anos foi alvo de graves violências físicas e psicológicas no Núcleo Habitacional Castelo Branco, em Apucarana. A Polícia Militar foi chamada no início da noite de segunda-feira (2) após a moradora fugir para a via pública para escapar do próprio companheiro.

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Segundo o relato da vítima aos policiais, as agressões começaram no dia anterior. Durante uma discussão entre o casal, o homem, de 45 anos, a atacou com uma barra de ferro, atingindo sua cabeça e a boca. A mulher explicou que não pediu ajuda naquele momento porque o parceiro se acalmou e saiu de casa logo em seguida.

No entanto, a situação voltou a ficar perigosa por volta das 18h de segunda-feira, quando o agressor retornou à residência. Uma nova discussão teve início, momento em que ele afirmou que iria matá-la. Desesperada, a vítima correu para a rua em busca de socorro.

Ao perceber que a mulher buscaria ajuda, o homem fugiu do local. Ele vestia uma camiseta vermelha, calça jeans e tênis preto no momento da fuga. A polícia realizou buscas pelo bairro e pelas imediações, mas o suspeito não foi encontrado. A vítima recebeu todas as orientações necessárias para buscar medidas de proteção legal.