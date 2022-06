Mulher é agredida a coronhadas por dois homens, em Apucarana

Da Redação

Funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana acionaram a Polícia Militar na noite deste domingo (05) por causa de uma mulher, que se apresentou na unidade com vários ferimentos na cabeça. A vítima relatou aos atendentes que havia sido agredida com coronhadas.

A equipe da Polícia Militar esteve no local e fez os registros e encaminhamentos. Depois do atendimento médico, a vítima, uma mulher de 32 anos, relatou que foi agredida por dois homens e algumas mulheres, dentro de casa, no centro de Apucarana.

Conforme o boletim de ocorrências da PM, a vítima disse que iria receber um cliente em sua casa e que o homem chegou com um amigo. Assim que entraram, passaram a agredi-la na cabeça e que teve o cabelo cortado pelo grupo de agressores. Além dos dois homens, mais três mulheres teriam participado das agressões.

A vítima relatou à polícia que o tempo todo os agressores fizeram ameaças de morte contra ela. A mulher disse aos policiais que não conheciam nenhuma das pessoas do grupo e também não sabia informar que tipo de arma os homens usavam.

A equipe da PM orientou a vítima quanto aos procedimentos, que ela deveria procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.