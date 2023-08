Mulher diz ter sido agredida por vizinho após discussão por garagem

A vaga de garagem de um apartamento em Apucarana, no Norte do Paraná, foi motivo de discussão entre dois vizinhos na noite deste domingo (20). Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher afirmou que chegou a ser agredida fisicamente por seu vizinho por conta do desentendimento.

De acordo com a PM, a mulher relatou que avistou o seu vizinho estacionamento o carro em um local inapropriado, e isso estava impossibilitando a passagem do seu veículo até a garagem do prédio. Ainda segundo os policiais, a mulher afirmou que essas discussões por conta do estacionamento são frequentes, no entanto dessa vez os vizinhos acabaram se alterando. Por conta disso, empurrões e arranhões acabaram acontecendo.

No entanto, uma outra moradora do prédio, ouvida pelo TNOnline, apresentou uma versão diferente do ocorrido. Segundo ela, foi a própria mulher que tentou agredir o homem. A vizinha que viu a confusão, ainda disse que tudo aconteceu na frente da filha da moradora que afirmou ter sido agredida, e que ela estava muito exaltada. "Desde a primeira discussão na verdade, (ela) não conversou com ele. Ela simplesmente saiu gritando e fazendo escândalo", afirmou a vizinha.

Após ouvir os dois envolvidos, os policiais afirmaram que os dois vizinhos foram orientados e advertidos.

