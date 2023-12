Mulher diz ter sido agredida pelo marido e pela sogra em Apucarana

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) durante a tarde deste domingo (17) em Apucarana, no norte do Paraná, após ser agredida pelo marido e também pela sogra. Além das agressões, a vítima ainda teria sido trancada dentro de casa para que não fizesse contato com os policiais. O caso aconteceu no Jardim Marissol.

De acordo com os agentes, ao fazer contato com a vítima neste domingo (17) a mulher afirmou que está em processo de separação e por conta disso acabou discutindo com o marido. Durante a discussão ela foi agredida pelo companheiro e também pela sogra, que enforcou a mulher.

Ainda no domingo, a PM já havia sido acionada uma outra vez, mas a mulher havia sido trancada dentro da residência e não conseguiu fazer contato com os policiais. No entanto, mais tarde ela conseguiu sair da residência e acionar os agentes.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a mulher estava com hematomas nas pernas e nos braços. O marido e a sogra da vítima não estavam na casa quando os PMs chegaram.

