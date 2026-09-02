Mulher diz à PCPR que tentou se jogar de veículo após discussão e nega agressão

A Polícia Civil comunicou que a mulher que foi filmada por imagens de monitoramento, na terça-feira (1º), em meio a uma confusão com seu companheiro na Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR), foi ouvida na delegacia nesta manhã de quarta-feira (2).

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Segundo a nota, a vítima afirmou à Polícia Civil que não sofreu agressão ou ameaça por parte do suposto autor. Ela alegou à corporação que eles mantinham um relacionamento e que tiveram uma discussão quando o veículo estava em movimento.

Ainda segundo a polícia, a mulher disse que teria tentado se jogar do veículo e que o condutor estacionou e retirou os pertences dela que estavam no porta-malas. Ela passou por atendimento hospitalar e não foi constatada lesão.

A vítima optou por não representar criminalmente contra o homem ou solicitar medidas protetivas.

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O caso, entretanto, foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) como uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a corporação, os agentes encontraram no local a mulher sendo amparada por moradores da região, e o autor não havia sido encontrado.

A vítima contou aos guardas municipais que ela e o suposto agressor mantinham um relacionamento há cerca de dois meses e residiam no próprio automóvel dele, que é um táxi.

A GCM informou que a mulher foi localizada com marcas nas costas e queixas de fortes dores no cotovelo, pois teria sido jogada para fora do veículo. Ela foi levada pelos guardas municipais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde recebeu atendimento médico.

