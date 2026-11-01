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DISCUSSÃO

Mulher discute com ex e chama PM após ele ir no serviço dela em Apucarana

Homem teria ido ao estabelecimento cobrar outras roupas para o filho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher discute com ex e chama PM após ele ir no serviço dela em Apucarana
Autor Foto: Pexels

Uma mulher de 32 anos acionou a Polícia Militar (PM) na noite de sexta-feira (30) após um desentendimento com o ex-marido, de 40, em seu local de trabalho, no centro de Apucarana (PR). A Guarda Civil Municipal (GCM) também prestou apoio.

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Segundo a solicitante, o homem buscou o filho para passar o fim de semana com ele e, posteriormente, foi à empresa reclamar das roupas enviadas para a criança. Ela relatou que o ex-marido gritou e retornou ao estabelecimento mais tarde.

Um responsável pela empresa confirmou ter presenciado os fatos e relatou que o homem procurava a funcionária frequentemente no trabalho.

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Aos policiais, o ex-marido confirmou que esteve no endereço para buscar outras roupas, mas negou ter feito ameaças. Conforme o boletim, a mulher não quis representar contra ele.

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Apucarana Conflito família notícias locais policial
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