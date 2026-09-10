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SUMATRA

Mulher denuncia racismo e ameaça de morte por rede social em Apucarana

Mensagens foram enviadas pela ex do marido da vítima; atual companheiro da agressora prometeu usar fuzil contra o casal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher denuncia racismo e ameaça de morte por rede social em Apucarana
Autor Caso foi denunciado à Polícia Militar - Foto: Reprodução

Uma jovem de 18 anos procurou a Polícia Militar na noite de quarta-feira (9) após ser alvo de graves ofensas raciais e ameaças de morte no Loteamento Residencial Sumatra I, em Apucarana. Os ataques vêm sendo realizados através de mensagens diretas em uma rede social.

-LEIA MAIS: Ciclista de 15 anos fica ferido após colisão com carro em Apucarana

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que a ex-companheira de seu marido, uma adolescente de 17 anos, tem enviado as mensagens ofensivas quase que diariamente. Em um dos contatos recentes, a agressora proferiu xingamentos de cunho racista para ofender a jovem.

A situação de tensão se agravou com a participação do atual namorado da adolescente. Segundo o relato feito às autoridades, o homem também enviou mensagens ao casal com ameaças diretas à vida dos dois, afirmando que iria até a residência deles portando um fuzil para matá-los.

A polícia confirmou que os autores das ameaças não moram nas proximidades do endereço das vítimas. A equipe policial orientou a jovem sobre os próximos passos legais, explicando o prazo limite para que ela registre a queixa formalmente na delegacia, etapa obrigatória para que a Polícia Civil possa abrir um inquérito e iniciar a investigação criminal contra os envolvidos.

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