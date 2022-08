Mulher denuncia o ex por invadir a casa e furtar o carro em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - A PM atendeu a ocorrência, no Santiago, e orientou a vítima que denunciou o ex

Uma mulher, de 28 anos, acionou a Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira (10) para denunciar um caso de furto de veículo. E, segundo a vítima, o responsável pelo furto é o ex-companheiro, com quem ela terminou o relacionamento há um mês. Ele teria invadido a casa enquanto ela tomava banho, pegou a chave e levou o carro, um Renault Lougan.

continua após publicidade .

A vítima, que mora no Jardim Santiago, na região do Parque da Raposa, relatou aos policiais que o ex havia comprado o carro, mas ambos teriam feito acordo e o homem havia revendido para ela. A mulher tem o contrato de compra e venda do veículo e os recibos que compravam que ela está pagando as parcelas.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, o furto do veículo seria uma espécie de retaliação, uma vez que o antigo companheiro não aceita o fim do relacionamento e vinha fazendo ameaças de “sumir com o carro”.

continua após publicidade .

Nesta quarta-feira, no fim da tarde, a mulher disse que estava no banho quando ouviu barulho na porta da casa, mas não se importou, achando que fosse o filho. Logo em seguida, relata, saiu até a porta, que devia estar trancada, mas estava aberta e as chaves jogadas no chão, já sem a chave do carro. Então, a mulher teria ouvido o veículo sendo ligado e pela janela, viu o ex levando o carro.

A vítima relatou que ainda não tinha tido tempo de trocar a fechadura da casa e que, por isso, o ex ainda tinha uma cópia das chaves, que deve ter usado para entrar na casa enquanto ela tomava banho. A Polícia Militar registrou a ocorrência e fez as orientações para a vítima, quanto aos procedimentos legais a serem tomados.

Siga o TNOnline no Google News