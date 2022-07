Mulher denuncia importunação no transporte coletivo em Apucarana

Da Redação

O atendimento foi realizado no Núcleo Habitacional Adriano Correia

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta quarta-feira, 13, para atender a uma ocorrência de importunação sexual dentro do transporte coletivo da cidade. O atendimento foi realizado no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

Segundo o boletim de ocorrências, uma mulher que estava dentro do ônibus do transporte coletivo, contou aos policiais que, no momento em que se levantou para desembarcar, um homem, que ela não soube identificar, lhe deu a sua frente para o desembarque, e em seguida, segurou seu braço com uma de suas mãos e com outra mão começou a alisar sua cintura. A vítima contou que no momento, ficou sem reação e esperou alguns dias para relatar o ocorrido.

Nesta quarta-feira ela teria procurado a empresa de transportes para solicitar as imagens que poderiam identificar o homem que a importunou e foi orientada a registrar um boletim de ocorrências. A vítima também deverá procurar a Delegacia da Mulher para registrar a denúncia de importunação sexual.

Procurada pela reportagem do TNOnline, a empresa de transporte coletivo que atua em Apucarana, informou que as imagens das câmeras dos veículos estão sempre à disposição da população, mediante os meios legais, porém, é recomendável que a solicitação seja feita em até 24 horas do ocorrido, por conta do tempo em que as imagens ficam armazenadas no banco de dados.

