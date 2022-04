Mulher denuncia ex-marido por agressão em Apucarana

Da Redação

Mais um caso de violência contra mulher foi registrado em Apucarana, engrossando ainda mais as estatísticas desse tipo de crime. A vítima, que tem, 28 anos, denunciou o ex-marido após sofrer agressões físicas e ameaça de morte.

Segundo ela, os dois estão em processo de separação e o homem, que tem 31 anos, a chamou para conversar sobre a venda da casa. Chegando ao local, a mulher disse que foi recebida com um tapa no rosto e empurrões que a deixaram com escoriações no braço e nas costas. Contou ainda que a todo momento era ameaçada de morte por parte do ex-marido, que ainda a ofendeu e humilhou com palavras.

Durante o momento de fúria e descontrole, o autor ainda quebrou objetos da casa como televisão e móveis. A polícia registrou o boletim e realizou patrulhamento para encontrar o autor, que não foi localizado.