Mulher deixa carro estacionado e tem bolsa furtada em Apucarana

Carro estava com problemas na porta antes do furto

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, teve a bolsa furtada de dentro do carro após deixar o veículo no estacionamento do ginásio lagoão na noite deste domingo (4). Dentro da bolsa estariam documentos e cartões bancários da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher afirmou que estacionou o carro no local por volta das 20h e quando retornou às 20h30 encontrou o carro aberto. Quando foi conferir no interior do veículo, notou que a bolsa dela havia sido furtada. A vítima ainda teria informado que a porta do veículo estava com problemas para fechar antes do crime acontecer.

Momentos depois do furto a mulher notou que o cartão dela, que foi furtado, estava sendo usado para realizar compras. Ainda segundo os PMs, ela foi orientada pelos agentes.

