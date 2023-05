Mulher de preso tenta se separar e é ameaçada em Apucarana

Da Redação

A PM registrou a ocorrência

Uma mulher que mora em Apucarana, norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (8), e denunciou o marido, que já está preso. O homem, de dentro da cadeia, estaria ameaçando a esposa pelo WhatsApp.

A mulher contou para a PM que tem um relacionamento com o homem há cinco anos, e que já sofreu violência doméstica. Ainda conforme a vítima, o marido já está preso há um ano, que há seis meses não visita ele na cadeia e disse que queria se separar.

Após parar com as visitas e falar em colocar fim no relacionamento, começou a receber mensagens no WhatsApp e no messenger do Facebook, com frases ameaçadoras, dizendo que mandaria os 'correria dele' matar ela.

A jovem ainda mostrou as mensagens para a PM. Ela foi orientada e um Boletim de Ocorrência foi registrado. O caso será investigado.

