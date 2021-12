Da Redação

Mulher de Apucarana vive momentos de terror com assaltante

Uma mulher, de 34 anos, viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (16), em Apucarana, quando um homem, aparentando 30 anos, entrou em sua casa armado, a amarrou, a obrigou a fazer um PIX e levou uma caminhonete GM/S10 preta e um celular da marca Xiaomi branco.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), no Jardim Colonial II. A quantia transferida não foi citada no boletim policial.

No local, a equipe conversou com a vítima, que estava muito nervosa e chorando, que relatou que havia deixado o portão frontal e a porta da sala abertos e se deparou com o criminoso dentro de sua casa. Conforme a PM, o ladrão não foi localizado até o momento e a vítima foi orientada.