Mulher de Apucarana leva cabeçada do marido e foge de casa com filhos

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência no Jardim Colonial II, em Apucarana

Uma mulher, de 38 anos, foi agredida nesta madrugada de domingo (13) com uma cabeçada, após tentar conversar com o marido embriagado. Após a agressão, a vítima fugiu com os filhos de casa e acionou a Polícia Militar (PM), de Apucarana. O caso foi registrado no Jardim Colonial II.



A mulher disse que o marido, de 42 anos, chegou em casa embriagado e muito violento. Na tentativa da solicitante conversar com o homem, segundo o boletim, ele a agrediu com uma cabeçada na boca, causando um ferimento.

Diante do que ocorreu, a vítima saiu de casa correndo com os filhos e foi até a Avenida Aviação, onde entrou em contato com a equipe policial.

Os policiais foram até o seu endereço, localizaram o agressor e o prenderam. Segundo os policiais, foi necessário o uso de algemas, já que o homem estava muito agressivo. Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

