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APUCARANA

Mulher de 75 anos morre após passar mal e cair no banheiro de residência

Vítima sofreu uma queda no banheiro da residência; suspeita é de que um mal súbito tenha provocado o acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher de 75 anos morre após passar mal e cair no banheiro de residência
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher de 75 anos foi encontrada morta no banheiro de sua residência na manhã desta segunda-feira (21), no Jardim América, em Apucarana. A principal suspeita das equipes de emergência é que a idosa tenha sofrido um mal súbito, como um infarto, antes de sofrer uma queda de mesmo nível no local.

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O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 7h28 e prestou o primeiro atendimento, encontrando a vítima já em estado grave e iniciando imediatamente os protocolos de reanimação. Na sequência, uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) reforçou o socorro, porém o médico responsável apenas pôde confirmar o óbito na própria residência. A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) assumiu o recolhimento do corpo para dar sequência aos procedimentos praxe.

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Apucarana Corpo de Bombeiros Emergência IDOSA Mal Súbito morte
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