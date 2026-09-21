Mulher de 75 anos morre após passar mal e cair no banheiro de residência
Vítima sofreu uma queda no banheiro da residência; suspeita é de que um mal súbito tenha provocado o acidente
Uma mulher de 75 anos foi encontrada morta no banheiro de sua residência na manhã desta segunda-feira (21), no Jardim América, em Apucarana. A principal suspeita das equipes de emergência é que a idosa tenha sofrido um mal súbito, como um infarto, antes de sofrer uma queda de mesmo nível no local.
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O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 7h28 e prestou o primeiro atendimento, encontrando a vítima já em estado grave e iniciando imediatamente os protocolos de reanimação. Na sequência, uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) reforçou o socorro, porém o médico responsável apenas pôde confirmar o óbito na própria residência. A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) assumiu o recolhimento do corpo para dar sequência aos procedimentos praxe.