Mulher de 62 anos que matou homem em Apucarana é presa por receptação

Depois de oito dias, a Polícia Militar (PM) voltou na mesma residência para apreender mais objetos furtados. A ocorrência foi registrada no final da manhã deste sábado (19), na Rua Macarahi, esquina com a Avenida Minas Gerais, na Vila Feliz, em Apucarana.

Na casa, foram encontrados três pás, diversas ferramentas, fio de cobre e uma máquina de solda, de acordo com a PM. A moradora de 62 anos foi presa. Ela já é conhecida no meio policial por ter matado um homem para defender a neta, em abril deste ano.

Os objetos e a idosa foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial.

Objetos recuperados no mesmo endereço

Um homem, de 29 anos, procurado por tráfico de drogas, foi preso no último dia 11. De acordo com a PM, contra o homem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. As equipes receberam informações de que o suspeito estava na residência.

Durante buscas nos pertences pessoais do homem, a PM encontrou uma porção de maconha além de quatro botijões de gás, ferramentas, fios de cobre, caixa de som, entre outros. O suspeito foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A reportagem chegou a publicar que ela havia sido presa por furto, mas na verdade o crime é de receptação. Pois os objetos encontrados na casa da suspeita seriam furtados.

