Mulher de 61 anos é agredida pelo marido em Apucarana; Samu é acionado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem foi encaminhado pela GCM à delegacia de Apucarana

Uma mulher, de 61 anos, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser agredida pelo marido, de 36 anos, que foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) nesta segunda-feira (24), no bairro Solo Sagrado, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada pelo Samu, que pediu apoio devido a mulher estar em surto psicótico no local. A mulher contou que sofreu violência física e verbal e que conseguiu trancar ele dentro de casa. O suspeito, segundo ela, estava bêbado e acabou dormindo após a confusão.

-LEIA MAIS: Anúncio de ‘garoto-propaganda’ da prefeitura gera reação negativa

continua após publicidade .

A mulher, segundo a GCM, estava com lesões no braço e escoriações. Com autorização da vítima, a equipe entrou na residência e encaminhou o agressor à delegacia de Apucarana. Ainda de acordo com a equipe de agentes, os casal está junto há mais de cinco anos e essa não foi a primeira situação de violência doméstica entre ele.

Siga o TNOnline no Google News