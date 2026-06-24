Mulher de 57 anos fica ferida após atropelamento em Apucarana

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Uma mulher de 57 anos ficou ferida após ser atropelada na Avenida Itararé, localizada no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A ocorrência foi registrada na esquina com a Rua Olavo Bilac e mobilizou o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

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De acordo com as informações das equipes de atendimento, a mulher apresentava diversas escoriações, principalmente nos pés, nos cotovelos e na região lombar. Após os primeiros socorros no local, o Siate encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A motorista parou após o atropelamento. O veículo envolvido no atropelamento não foi informado.

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