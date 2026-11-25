Uma mulher de 54 anos foi vítima de roubo na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Residencial Monte Belo, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h26 para atender a ocorrência registrada na Rua José Borghezan.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, ela caminhava pela rua quando percebeu que um homem passou a segui-la. Em determinado momento, o suspeito se aproximou, derrubou a mulher no chão e, usando de violência física, arrancou sua bolsa. Além de objetos pessoais e documentos, o assaltante também levou o aparelho celular da vítima.

Ainda segundo a mulher, o autor do crime vestia roupas pretas, mas ela não soube informar outras características físicas ou precisar a direção tomada por ele durante a fuga.

Com base nas informações, as equipes da Polícia Militar realizaram diligências e patrulhamento pelas imediações e vias adjacentes na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o encerramento do atendimento. A vítima foi orientada sobre o bloqueio preventivo de documentos e eventuais cartões levados, além de ser instruída a procurar a Polícia Civil para dar sequência às investigações. Um boletim de ocorrência foi lavrado para o registro do caso.