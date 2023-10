Mulher de 53 anos é atropelada por moto no centro de Apucarana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (17) no centro

Uma mulher de 53 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana (PR) após ser atropelada por um motociclista na tarde desta terça-feira (17).

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro da cidade.

Quando os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegaram ao local, a mulher estava sentada dentro do veículo dela, consciente e orientada.

Foto por TNOnline Mulher foi atendida pelo Siate

Segundo os socorristas, ela apresentava contusões em crânio e também na coxa esquerda. A mulher, que relatava muitas dores, foi encaminhada para melhor avaliação no Hospital da Providência. O motociclista não chegou a cair e, por isso, não ficou ferido.

