Mulher de 40 anos é presa após furtar celular

A Polícia Militar de Apucarana prendeu neste sábado (5), uma mulher, de 40 anos, após ela ter furtado um celular em uma loja na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista.

A solicitante relatou para a PM que uma mulher entrou no estabelecimento e furtou um aparelho celular que estava no balcão. Conforme o boletim, o furto foi registrado por câmeras de monitoramento do local. Com a chegada da equipe, a sogra da solicitante e o marido já tinham encontrado a autora em uma rua nas proximidades.

A mulher foi identificada, mas já não estava com o aparelho celular furtado. Ela foi presa pela PM e encaminhada para a 17ª SDP.