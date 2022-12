Mulher de 39 anos é encontrada caída dentro de canaleta na BR-376

Da Redação

Uma mulher, de 39 anos, foi encontrada caída dentro da canaleta central da rodovia BR-376

Uma mulher, de 39 anos, foi encontrada caída dentro da canaleta central da rodovia BR-376, nas proximidades do Pirapó, distrito de Apucarana. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (15).

continua após publicidade .

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estaria alcoolizada. A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionada e esteve no local. Os profissionais atenderam a mulher, que estava com escoriações no rosto e bastante confusa. No entanto, não foi informado se ela se machucou durante a queda ou se algo ocorreu antes de cair na canaleta.

-LEIA MAIS: Lar São Vicente de Paulo tem novo surto de covid-19 em Apucarana

continua após publicidade .

Conforme os bombeiros, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Providência, de Apucarana.

fonte: TNOnline

Siga o TNOnline no Google News