Mulher de 35 anos fica ferida após atropelamento em Apucarana

Mulher foi encaminhada com ferimentos leves para a UPA

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após atropelamento no início da manhã desta terça-feira (8) em Apucarana (PR). Ela foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, do Corpo de Bombeiros, e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves.

O atropelamento ocorreu na Avenida Curitiba, no cruzamento com a Rua Nicolau Kowalski, na Barra Funda. A mulher foi atingida por uma Toyota RAV4. O acidente ocorreu nas imediações da Praça Mauá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava uma contusão no ombro esquerdo e foi levada a UPA para melhor avaliação.

