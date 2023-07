Mulher de 30 anos fica ferida em acidente entre moto e carro de luxo

Uma mulher de 30 anos ficou ferida nesta quinta-feira (13) após acidente envolvendo uma moto e um carro de luxo no Jardim Trabalhista, em Apucarana. A colisão foi registrada nas proximidades da Rua Byington.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a vítima no local da colisão. A mulher de 30 anos conduzia uma Honda Biz, que bateu contra um carro Mercedes Benz.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves. A motociclista reclamava de dores no joelho, segundo informações dos socorristas do Siate. A motorista do carro de luxo não sofreu ferimentos e acompanhou a vítima na ambulância. A Polícia Militar (PM) foi chamada para registrar o boletim de ocorrência.

