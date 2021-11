Da Redação

Mulher de 29 anos é presa dirigindo bêbada em Apucarana

Uma mulher, de 29 anos, foi presa neste sábado (27), após apresentar sinais de embriaguez enquanto dirigia uma motocicleta pela Avenida Munhoz da Rocha, área central de Apucarana.

continua após publicidade .

Uma testemunha acionou a Polícia Militar (PM) ao ver a mulher conduzindo uma motocicleta e fazendo 'ziguezagues' na rua. Além disso, conforme o boletim, ela quase bateu no carro da testemunha.

Durante a abordagem policial, a equipe percebeu que ela estava muito exaltada no local e perdia o equilíbrio, além de apresentar vermelhidão no rosto e cheiro de bebida alcoólica. A mulher, conforme o boletim, recusou fazer o teste do bafômetro.

continua após publicidade .

Mesmo assim, de acordo com a PM, ela foi presa e encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP).