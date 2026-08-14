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VIOLÊNCIA

Mulher dá facada em homem durante briga no Jardim Colonial em Apucarana

Confusão envolveu três pessoas e um suspeito foi detido pela Polícia Civil e Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher dá facada em homem durante briga no Jardim Colonial em Apucarana
Autor Suspeito foi preso pela PM e Polícia Civil - Foto: Gaby Campos

Um homem foi esfaqueado por uma mulher durante desentendimento motivado por uma dívida, na tarde desta sexta-feira (14), em Apucarana, norte do Paraná. O caso foi registrado na Rua Tamoios, no Jardim Colonial, e um suspeito foi preso.

- LEIA MAIS: Suspeito de assaltar e colocar faca no pescoço de motorista de aplicativo é preso em Apucarana

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Conforme informações preliminares apuradas no local da ocorrência, a confusão teria ocorrido em uma casa em reforma onde a vítima foi confrontada por um casal que exigiu que ele retirasse uma conta de seu nome. A referida conta seria de água ou de energia elétrica, o que deve ser confirmado pela investigação.

A discussão evoluiu para violência e os envolvidos passaram a se agredir, momento que a mulher desferiu facadas nas costas da vítima. O homem ferido foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Providência. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre o quadro de saúde da vítima.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) foram acionadas para acompanhar a ocorrência e realizaram diligências pelo bairro resultando na prisão de um suspeito que foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP). O caso segue sendo investigado.

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Apucarana Crime dívida FACADA investigação policial violência
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