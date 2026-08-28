Mulher condenada por crime organizado é presa pela Rocam em Apucarana

Alvo de operação policial também respondia por lavagem de dinheiro e cumprirá mais de 11 anos em regime fechado

Uma mulher foi presa pela Rocam na tarde desta quinta-feira (27) em Apucarana (PR) para o cumprimento de uma sentença judicial definitiva. Ela foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão em regime fechado por integrar uma organização criminosa e pela prática de lavagem e ocultação de bens.

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A captura aconteceu na Rua Benedito Ribeiro Valim, durante uma operação de intensificação do policiamento na cidade. A equipe de patrulhamento com motos da Polícia Militar, que já possuía informações sobre o mandado de prisão em aberto, dirigiu-se ao endereço e conseguiu localizar a procurada.

Após ser notificada sobre a decisão da Justiça, a mulher recebeu voz de prisão no local. Ela foi encaminhada imediatamente à Cadeia Pública de Apucarana, onde ficará à disposição do sistema prisional para o início do cumprimento de sua pena.



