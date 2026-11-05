Mulher condenada a 11 anos por tráfico é presa em Apucarana

Mulher de 33 anos foi localizada em uma residência no Núcleo Afonso Souza Camargo após investigação da Polícia Civil

Uma mulher de 33 anos, condenada a 11 anos e quatro meses de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi presa na manhã desta quinta-feira (5), em Apucarana. Ela foi localizada por policiais civis em uma residência no Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo, durante uma operação para cumprimento de mandado judicial.

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Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mulher tinha uma ordem de prisão definitiva expedida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina. A condenação já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Após a unificação das penas, a Justiça estabeleceu o cumprimento de 11 anos e quatro meses de reclusão, dos quais ainda restam mais de dez anos.

A localização da condenada ocorreu após uma troca de informações entre policiais civis de Londrina e agentes do Setor de Narcóticos da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. Com base nos dados recebidos, os investigadores realizaram diligências e identificaram o endereço onde a mulher estaria morando.

Os policiais foram até o imóvel e encontraram a condenada, que não ofereceu resistência durante a abordagem. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais.

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Na sequência, a mulher foi transferida para a Cadeia Pública de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil, a condenação envolve os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam, respectivamente, dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.