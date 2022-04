Da Redação

Mulher com medida protetiva é agredida pelo ex-companheiro

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada deste domingo, 13, por volta das 03h40 da manhã, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestava socorro a uma mulher de 39 anos, agredida pelo ex-companheiro, no bairro Michel Soni.

A vítima tinha hematomas na face, na região da boca e estava com um dos dentes quebrados.

Ela contou à polícia que o seu ex-companheiro foi até a sua residência e a agrediu com socos e chutes, causando os ferimentos. A mulher disse ainda que tem uma medida protetiva contra o agressor.

A filha da vítima, de 22 anos, contou que ao chegar no local, encontrou a mãe no quintal, sentada no chão, somente com as roupas íntimas e enrolada em um lençol. Ela acredita que a mãe foi vítima de estupro, pois o agressor teria deixado suas roupas íntimas jogada no interior da casa.

O SAMU prestou atendimento e encaminhou a mulher até Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

O agressor não foi localizado.