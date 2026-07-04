Mulher com medida protetiva aciona a PM após desentendimento com ex em Apucarana

Homem danificou o celular da vítima durante discussão; polícia constatou que ele ainda não havia sido formalmente notificado da decisão judicial

Uma mulher de 32 anos precisou ser acompanhada pela Polícia Militar até a residência da irmã, na madrugada deste sábado (4), após um desentendimento com o ex-companheiro no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana.

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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Copom para atender inicialmente uma denúncia de possível descumprimento de medida protetiva de urgência. No local, a vítima informou que possui uma medida judicial em desfavor do ex-convivente, também de 32 anos, mas que ambos tentavam reatar o relacionamento e participavam de uma confraternização na casa de amigos.

De acordo com o relato, durante o encontro houve uma discussão entre o casal. Em determinado momento, o homem teria tomado o celular da mulher e deixado o local. A vítima o seguiu e, segundo a ocorrência, o aparelho foi arremessado ao chão, ficando danificado.

Na sequência, ocorreu uma troca de empurrões entre os dois, sendo necessária a intervenção do casal anfitrião para encerrar a discussão.

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Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, o homem já havia deixado o local levando o filho do casal, uma criança de sete anos. Pouco tempo depois, porém, ele retornou para entregar o menino à mãe.

Durante a verificação da situação, os policiais constataram que o homem ainda não havia sido formalmente notificado sobre a vigência da medida protetiva, o que afastou, naquele momento, a configuração do descumprimento da ordem judicial.

A mulher também informou que não desejava representar criminalmente pelo dano causado ao celular nem solicitar medidas relacionadas à violência doméstica, afirmando aos policiais que o episódio se tratou de uma desavença momentânea.

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Conforme a PM, a vítima não apresentava lesões aparentes e ambas as partes recusaram encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil.

Para evitar novos conflitos e garantir a segurança da mulher e da criança, a equipe realizou o acompanhamento até a residência de uma familiar, onde ambos permaneceram em segurança. Os envolvidos receberam orientações sobre os procedimentos legais cabíveis.