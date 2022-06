Mulher com mandado em aberto é presa por tráfico de drogas

Da Redação

Uma mulher de 27 anos foi presa pela Polícia Militar de Apucarana, nesta segunda-feira (20). A mulher foi reconhecida pela equipe durante um patrulhamento de rotina. Ela tinha um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Conjunto Michel Soni, na rua Rua Piriquito.

No momento da abordagem, a mulher estava com o filho, uma criança de apenas 3 anos. A equipe levou a mulher com a criança até a casa da avó materna, onde o bebê ficou aos cuidados dos familiares.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher não ofereceu resistência em qualquer momento da abordagem e não houve a necessidade do uso de algemas. A mulher presa foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial, para as providências legais.